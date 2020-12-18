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Роспотребнадзор назвал наиболее безопасные для туризма страны, с которыми возобновлено авиасообщение. Как говорится на сайте ведомства, эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям только в трех из 16 стран.
В их число вошли Танзания, Эфиопия и Сейшельские острова. Двум критериям из трех соответствуют еще четыре страны – Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. По одному из трех критериев соответствие наблюдается в пяти странах – в Великобритании, ОАЭ, Южной Корее, Сербии и Японии.
По всем трем показателям отмечается несоответствие в Белоруссии, Казахстане, Турции и Швейцарии. В Роспотребнадзоре отметили, что критериями оценки являются показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточный прирост и объемы тестирования.
В настоящее время в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение ситуации с коронавирусом, заключили в пресс-службе.
Владимир Путин ранее рассказал, что Россия откроет границы с другими странами, как только разрешат врачи.
Греция весной планирует открыть границу для россиян
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