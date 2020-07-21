Авиакомпания "Победа" пополнит флот новыми самолетами Boeing 737-800

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До конца этой недели авиакомпания "Победа" пополнит свой флот четырьмя новыми самолетами Boeing 737-800, сообщает пресс-служба компании.

"Лоукостер "Победа" во вторник получил 31-й самолет Boeing 737-800. Еще три самолета будут поставлены во флот компании в течение недели", – говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Андрей Калмыков подчеркнул, что рост флота поспособствует увеличению количества рейсов ориентировочно на 30 в день.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан могут создать грузовой и пассажирский лоукостер.