Вторая авиакомпания-лоукостер появится в России

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S7 Group запустит собственную авиакомпанию-лоукостер, сообщила основной акционер группы компаний Татьяна Филева.

Согласно презентации, первый рейс самолет нового лоукостера совершит в июле будущего года. По словам Филевой, лоукостер S7 станет отдельной компанией с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью.

Она добавила, что лоукостер будет использовать самолеты Аirbus A320neo.

"Мы остановили свой выбор на Airbus A320neo, 186 кресел на борту", – рассказала Филева.

Основной акционер S7 Group отметила, что продажи билетов на рейсы нового лоукостера могут начаться 1 апреля 2022 года. Предполагается, что в маршрутной не будет рейсов через Москву и Санкт-Петербург.

В январе этого года министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в стране могут появиться два новых лоукостера, один из которых планируется открыть в 2022 году. По его словам, лоукостеры будут выполнять рейсы в средней полосе России и на Дальнем Востоке.

Проблемой потенциального лоукостера на Дальнем Востоке глава Минтранса назвал пассажиропоток. Вместе с тем он считает, что система с тремя компаниями позволила бы полностью охватить всю страну.

