В Зеленограде запустили новую систему предотвращения превышения скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новую систему предотвращения превышения скорости запустили на одной из улиц Зеленограда. Об этом сообщается на Едином транспортном портале.

"В Зеленограде начала работать новая система управления движением. Пока на одной из улиц в рамках эксперимента", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специальные детекторы, измеряющие скорость транспорта, были установлены под асфальтом. В случае если водитель нарушает скоростной режим, на ближайшем светофоре для него загорится красный сигнал.

Ранее стало известно, что с 11 июня на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга теперь можно разгоняться до 130 километров в час. Речь идет об участке дороги М-11 в Московской и Тверской областях.

Вскоре разрешенную скорость увеличат в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях.