Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:35

В Зеленограде запустили новую систему предотвращения превышения скорости

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новую систему предотвращения превышения скорости запустили на одной из улиц Зеленограда. Об этом сообщается на Едином транспортном портале.

"В Зеленограде начала работать новая система управления движением. Пока на одной из улиц в рамках эксперимента", – говорится в сообщении.

Уточняется, что специальные детекторы, измеряющие скорость транспорта, были установлены под асфальтом. В случае если водитель нарушает скоростной режим, на ближайшем светофоре для него загорится красный сигнал.

Ранее стало известно, что с 11 июня на трассе от Москвы до Санкт-Петербурга теперь можно разгоняться до 130 километров в час. Речь идет об участке дороги М-11 в Московской и Тверской областях.

Вскоре разрешенную скорость увеличат в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях.

На трассе от Москвы до Петербурга повысили скоростной режим

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать