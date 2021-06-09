В Совфеде оценили идею снизить максимальную скорость в городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снизить в городах максимальную скорость движения с 60 до 30 километров в час можно было бы на узких улицах, а также там, где расположены детские учреждения, считает сенатор Александр Башкин.

"Я полагаю, такое снижение действительно необходимо в ряде случаев, в первую очередь, в центре городов, а также на нешироких улицах, где есть пешеходные переходы, перекрестки, расположены детские учреждения", – цитирует его РИА Новости.

Башкин подчеркнул, что практика ограничения скорости до 30 километров в час при движении в центре города применяется во многих странах. При этом он отметил, что подходить к вопросу нужно дифференцировано, в зависимости от типа и загруженности дорог: в одних местах ограничить скорость до 30 километров в час, в других – до 50, а в третьих, наоборот, увеличить до 80 километров в час.

Ранее идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной Госавтоинспекции. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов тогда заявили, что из-за ограничения центр города может погрязнуть в пробках.

Позже глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД выступает категорически против ограничения максимальной скорости в городах 30 километрами в час, а также против снижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

По его словам, подобные идеи предлагают те, кто думает не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.

