В МВД выступили против снижения скорости до 30 км/ч в городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
МВД выступает против ограничения максимальной скорости в городах 30 километрами в час, а также против снижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГИБДД РФ Михаила Черникова.
"МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 километров в час в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 километров в час", – пояснил он.
Черников подчеркнул, что те, кто предлагает снизить максимальную скорость в городах до 30 километров в час, думают не о безопасности на дорогах, а о взимании штрафов.
Ранее идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной ГИБДД. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов заявили, что тогда весь центр встанет в заторах.
Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что подобную идею можно воплотить в жизнь. Однако, по его словам, речь идет не обо всех улицах, а об определенных, где есть риск сбить пешехода.
Скорость на дорогах в черте городов предложили снизить до 30 км/ч
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