Автоэксперт оценил идею снижения скорости в городах до 30 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение о снижении скорости на улицах городов и населенных пунктов с 60 до 30 километров в час. Об этом сообщает RT.
По словам специалиста, такую инициативу вполне реально воплотить в жизнь. Он подчеркнул, что это могут сделать региональные власти по согласованию с ГИБДД, кроме того, речь идет не обо всех улицах, а об определенных, где есть риск сбить пешехода.
"В случае с Москвой это улицы в пределах Бульварного кольца, может быть, некоторые улицы в пределах Садового кольца. Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость – 26 километров в час, поэтому снижение до 30 километров в час ничего не изменит принципиально, просто некие законные рамки поставит", – рассказал Моржаретто.
Ранее идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной ГИБДД. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов заявили, что тогда весь центр встанет в заторах.
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