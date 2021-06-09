Автоэксперт оценил идею снижения скорости в городах до 30 км/ч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил предложение о снижении скорости на улицах городов и населенных пунктов с 60 до 30 километров в час. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, такую инициативу вполне реально воплотить в жизнь. Он подчеркнул, что это могут сделать региональные власти по согласованию с ГИБДД, кроме того, речь идет не обо всех улицах, а об определенных, где есть риск сбить пешехода.

"В случае с Москвой это улицы в пределах Бульварного кольца, может быть, некоторые улицы в пределах Садового кольца. Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость – 26 километров в час, поэтому снижение до 30 километров в час ничего не изменит принципиально, просто некие законные рамки поставит", – рассказал Моржаретто.

Ранее идею ограничить скорость для автомобилей до 30 километров в час в Москве поддержали в столичной ГИБДД. Эксперты выразили уверенность, что такая мера позволит снизить аварийность и спасти многие жизни. Однако большинство автомобилистов заявили, что тогда весь центр встанет в заторах.