Москвичи выберут название для новой станции МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в ходе которого горожане выберут название новой станции Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о станции, которая будет располагаться на Площади трех вокзалов.

"Участники проекта могут выбрать название для новой станции из предложенных – Каланчевская и Площадь трех вокзалов – или доверить это решение специалистам. Вариант "Каланчевская" соответствует названию старой платформы. А "Площадь трех вокзалов" предложили жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта", – говорится в материале.

Как отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, недавно в "Активном гражданине" было выбрано название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

"Как показала практика, такие голосования вызывают у горожан повышенный интерес", – добавил Пищелко.

На новой станции МЦД уже построена одна платформа. Она принимает поезда МЦД-2, а к 2024 году будет готова платформа для поездов МЦД-4. Пассажирский терминал планируют расположить на уровне земли под железнодорожными путями. Предполагается, что к 2024 году ежедневно станцией будут пользоваться более 32 тысяч человек.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что фактически там появится современная станция, которая будет восприниматься пассажирами как новый объект городской пассажирской инфраструктуры, как часть транспортно-пересадочного узла.

"Новый хаб полностью откроется для пассажиров в 2023 году. Уверен, что это верная тенденция, когда сами жители города решают, как будет называться новая станция", – сказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.

В правительстве Москвы отметили, что проект по реконструкции участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская позволит увеличить пропускную способность участка в 2 раза – с 178 до 353 пар поездов в сутки. Этот шаг позволит организовать движение поездов по МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Кроме того, будет увеличено количество пассажирских мест в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки.

