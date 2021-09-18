Станции "Аминьевская" БКЛ и будущего МЦД-4 планируют открыть до конца осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Станция "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) и одноименная платформа будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) начнут работать одновременно. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.
"Этой осенью откроем ТПУ "Аминьевская" – одновременно запустим новую станцию "Аминьевская" Киевского направления ж/д будущего МЦД-4 и одноименную станцию БКЛ", – указано в сообщении ведомства.
Станция метро "Аминьевская" рассматривается как удобная пересадка в подземку для пассажиров из ТиНАО и Московской области. Пользоваться ей смогут порядка 6,6 тысячи человек ежедневно.
Общий пассажиропоток ТПУ, в то же время, оценивается в 30 тысяч человек в день.
МЦД-4 улучшит транспортную доступность и повысит уровень жизни в более чем 20 районах Москвы. Открыть новый диаметр планируется в конце 2023 – начале 2024 годов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин произвел технический пуск на станции "Аминьевская". Как заявил глава Дептранса Максим Ликсутов, когда она будет готова принимать пассажиров, откроется и весь ТПУ.
Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро
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