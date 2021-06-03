Стандарт для строительства умных дорог разработают в РФ

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Минцифры и Минтранс займутся разработкой стандарта для строительства в России дорог, которые будут адаптированы для использования цифровых технологий. Такое заявление сделал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что для внедрения беспилотного транспорта требуется подготовить инфраструктуру, так что одной из актуальных задач, которую необходимо решить на межведомственном уровне, является разработка новых стандартов дорожного строительства.

"Понятно, что capex (капитальные расходы. – Прим. ред.) требуется большой, и понятно, что это нужно делать на уровне единых стандартов", – приводит слова Шадаева ТАСС.

Министр подчеркнул, что дополнительные средства на строительство новых дорог больше не будут выделяться, однако у ведомства есть все необходимые рычаги, чтобы строить эффективнее без значительного увеличения бюджета.

Ранее сообщалось, что умный перекресток заработал на пересечении улиц Лавочкина и Флотской в Москве. Флотская улица всегда загружена, а на улице Лавочкина машин почти нет. Согласно старой схеме светофоров, приходилось долго ждать не только водителям, но и пешеходам. Теперь светофоры сами переключаются, а автомобилисты быстрее проезжают участок дороги.