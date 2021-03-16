Умный перекресток появился на пересечении улиц Лавочкина и Флотской

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Умный перекресток заработал на пересечении улиц Лавочкина и Флотской в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что Флотская улица всегда загружена, а на улице Лавочкина машин почти нет. Согласно старой схеме светофоров, приходилось долго ждать не только водителям, но и пешеходам. Теперь светофоры сами переключаются, а автомобилисты быстрее проезжают участок дороги.

Ранее сообщалось, что умный перекресток появился на пересечении улицы Флотской и Конаковского проезда.