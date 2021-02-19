На севере столицы появился умный перекресток

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на пересечении улицы Флотской и Конаковского проезда появится умный перекресток. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"На данном участке было несколько проблем: долгое ожидание и самозапирание перекрестка. Теперь в зависимости от дорожной обстановки светофоры самостоятельно могут переключаться в режиме реального времени", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что теперь перекресток можно проехать быстро и безопасно.

Ранее умный перекресток появился в Коммунарке на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский Стан. Там в асфальтовое полотно вмонтированы датчики, которые взаимодействуют со светофорами.