"Умные" датчики появились на двух перекрестках на юго-востоке Москвы

10:14
10:14
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
На двух перекрестках на юго-востоке Москвы при проезде тоннелей заработала "умная" система для быстрого переключения светофоров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
"Умная" система заработала на перекрестках при проезде тоннелей между улицами Иловайская – Шоссейная и Батайская – Курская. Уточняется, что система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет. Это происходит за счет встроенных в дорогу датчиков.
Отмечается, что благодаря новой системе удалось сократить в пять раз время проезда на Балтийской улице, а в районе Иловайской улицы ситуация улучшилась в три раза. В пресс-службе отметили, что нововведение приносит пользу и автомобилистам, поскольку они останавливаются только тогда, когда нужно пропустить автобус.
По словам собеседника агентства, до конца года ЦОДД планирует оснастить датчиками около 100 перекрестков. Благодаря этому улучшится транспортная ситуация в городе, сократятся заторы на дорогах и ускорится работа общественного транспорта.
"Напомним, подобную систему внедрили на перекрестке Чонгарского и Симферопольского бульваров. Среднее время прохождения трамвая сократилось на 24%, а троллейбуса – на 45%. За две минуты через перекресток проходит минимум четыре единицы городского транспорта вместо одного до реализации проекта", – подчеркнули в учреждении.
Ранее сообщалось, что светофоры со светящимися опорами появились на 11 площадках в Москве в декабре. Эксперимент по подсветке светофоров запустили в 2016 году на пяти переходах. В итоге количество ДТП на этих участках снизилось почти до нуля.
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