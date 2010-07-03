Автозаводы обяжут ставить "умные" тормоза

09:26
09:26
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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Российские автобусы и грузовики оборудуют "умными" системами экстренного торможения на основе искусственного интеллекта. Поправки в технический регламент стран Таможенного союза разрабатывают в Минпромторге, сообщает газета "Известия".
В перспективе все автомобили могут обязать устанавливать такие системы, объяснили в министерстве. Аналогичные стандарты уже частично действуют в развитых странах. В Европе и США в 2025 году все машины должны окончательно перевести на "умное" торможение.
Автопроизводители и участники рынка считают, что Россия будет вынуждена адаптироваться под мировые стандарты безопасности. Однако из-за установки новых систем автомобили могут подорожать на 5–15%.
Их будут устанавливать на "КамАЗы" нового поколения по желанию заказчика, рассказал представитель компании. В "Киа Моторс Россия и СНГ" заявили, что внедряют системы активной безопасности в том числе в масс-сегменте. Но там же уточнили, что в России актуальность их обязательной установки нивелируется состоянием дорог и покупательной способностью населения.
По мнению аналитика "ВТБ Капитал" Владимира Беспалова, российский авторынок находится не в очень хорошем состоянии. Он полагает, что в массовом сегменте любое увеличение цены встретят негативно.
Ранее в "Автостате" рассказали о самых доступных автомобилях на российском рынке. Первое место заняла LADA Granta – со средней ценой 522,9 тысячи рублей. На второй строчке – седан Datsun on-DO. Средняя стоимость автомобиля – 529,9 тысячи рублей. Тройку замкнула LADA 4x4 – 563,8 тысячи рублей.
Лидером среди самых дорогих авто оказался спортивный Porsche 911 GT стоимостью 13,3 миллиона рублей. На втором и третьем местах расположились модели немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz: внедорожник G-Класс ценой 12,28 миллиона рублей и седан представительского класса Maybach - 10,15 миллиона рублей.
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