"АвтоВАЗ" объявил о возобновлении производства

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Чиженок

Компания "АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", – говорится в сообщении автопроизводителя.

3 июля компания "АвтоВАЗ" сообщила о приостановке производства автомобилей на площадках в Тольятти и Ижевске. В компании вынужденный простой объяснили нарушением поставок комплектующих.

"АвтоВАЗ" входит в альянс Renault – Nissan – Mitsubishi. Компания выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производство базируется в Тольятти (АО "АвтоВАЗ") и Ижевске (ООО "Лада Ижевск").

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" отзывает более 900 Lada Xray. Отзыву подлежат автомобили, проданные в России с января по начало июня 2019 года. Как пояснили в концерне, на машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы выполнят бесплатно для владельцев автомобилей.

