"АвтоВАЗ" приостанавливает производство

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Компания "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на площадках в Тольятти и Ижевске. Об этом сказано в сообщении автоконцерна.

В компании вынужденный простой объяснили "очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих". Свои обязательства не выполнил завод "Автокомпонент", который находится в Нижнем Новгороде, уточнили представители "АвтоВАЗа". В компании пообещали предпринять "все необходимые меры для скорейшего возобновления производства".

По данным РИА Новости, "АвтоВАЗ" оставляет за собой право взыскать с завода-поставщика убытки, понесенные во время простоя. При этом сотрудники "АвтоВАЗа" заверили клиентов, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей Lada.

"АвтоВАЗ" входит в альянс Renault – Nissan – Mitsubishi. Компания выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производство базируется в Тольятти (АО "АвтоВАЗ") и Ижевске (ООО "Лада Ижевск").

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" отзывает более 900 Lada Xray. Отзыву подлежат автомобили, проданные в России с января по начало июня 2019 года. Как пояснили в концерне, на машинах заменят вал электромеханического усилителя рулевого управления. Все ремонтные работы выполнят бесплатно для владельцев автомобилей.