"АвтоВАЗ" назвал стоимость Lada Granta Cross

Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба концерна "АвтоВАЗ".
Как пояснили представители компании, Lada Granta Cross обладает улучшенными характеристиками проходимости. При этом в линейке Cross она станет самым доступным автомобилем. Уточняется, что цена базовой комплектации Classic с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой передач будет равна 554,9 тысячи рублей. Стоимость автомобиля комплектации Luxe с двигателем 106 лошадиных сил и МКПП составит от 618,9 тысячи рублей, а с двигателем 106 лошадиных сил и АМТ – от 643,9 тысячи рублей.
Благодаря климатической системе, которой оснащена стартовая версия Lada Granta Cross, в салоне машины автоматически поддерживается комфортная атмосфера. Кроме того, подчеркнули в "АвтоВАЗе", во всех автомобилях новой модели есть полный пакет шумоизоляции, в том числе мягкие подкрылки в арках колес из специального материала. Он не впитывает влагу и успешно гасит "пескоструй" и удары гравия, отметили специалисты концерна.
"Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 миллиметров (при снаряженной массе автомобиля)", – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, по информации "АвтоВАЗа", на кузове Lada Granta Cross смонтирован защитный обвес из прочного пластика. Он помогает предохранять эмаль от повреждений и одновременно с этим создает "стремительный и мощный силуэт автомобиля", добавили в автоконцерне.
Ранее сообщалось, что первую партию Lada Granta Cross уже отправили в дилерские центры. В компании напомнили, что Lada Granta остается самым продаваемым автомобилем в стране. С момента выхода на рынок было куплено свыше 86 тысяч машин. Lada Granta Cross станет пятой моделью нового семейства Lada Granta, продажи которого стартовали прошлой осенью.
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