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10:45

Назван лидер продаж среди автомобилей в России

транспорт авто

10:45

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Самым продаваемым автомобилем в России в декабре 2018 года стала Lada Granta. За месяц продали 12,5 тысяч машин этой модели, сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат".

По данным "Автостата", Lada Granta "лидирует на российском рынке уже второй месяц подряд", а до этого занимала первую позицию в сентябре и мае. Эксперты агентства отметили, что благодаря широкой линейке кузовов и более доступной цене Lada Granta может "смело претендовать на титул лидера российского рынка в 2019 году".

На втором месте в декабрьском рейтинге продаж – Lada Vesta с 11,6 тысячи реализованных авто. Именно эта модель, по статистике, стала бестселлером в прошлом году. В ТОП-3 также попала Kia Rio. В декабре продали 8,6 тысячи таких автомобилей.

За тройкой лидеров следуют седан Volkswagen Polo и две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris. Помимо них, место в ТОП-10 по итогам декабря заняли: Lada Largus, Toyota Camry, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Ранее сообщалось, что Audi отзывает несколько автомобилей моделей A4 и A5. Такое решение компания приняла из-за возможных проблем с резьбовыми креплениями на передней оси.

транспорт авто

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