Назван лидер продаж среди автомобилей в России

Самым продаваемым автомобилем в России в декабре 2018 года стала Lada Granta. За месяц продали 12,5 тысяч машин этой модели, сообщает пресс-служба аналитического агентства "Автостат".
По данным "Автостата", Lada Granta "лидирует на российском рынке уже второй месяц подряд", а до этого занимала первую позицию в сентябре и мае. Эксперты агентства отметили, что благодаря широкой линейке кузовов и более доступной цене Lada Granta может "смело претендовать на титул лидера российского рынка в 2019 году".
На втором месте в декабрьском рейтинге продаж – Lada Vesta с 11,6 тысячи реализованных авто. Именно эта модель, по статистике, стала бестселлером в прошлом году. В ТОП-3 также попала Kia Rio. В декабре продали 8,6 тысячи таких автомобилей.
За тройкой лидеров следуют седан Volkswagen Polo и две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris. Помимо них, место в ТОП-10 по итогам декабря заняли: Lada Largus, Toyota Camry, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.
Ранее сообщалось, что Audi отзывает несколько автомобилей моделей A4 и A5. Такое решение компания приняла из-за возможных проблем с резьбовыми креплениями на передней оси.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.