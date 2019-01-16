Audi отзывает автомобили в России

Audi отзывает в России 12 автомобилей моделей A4 и A5. Такое решение было принято из-за возможных проблем с резьбовыми креплениями, сообщает пресс-служба Росстандарта.
По данным ведомства, инициатором отзыва машин стала компания "Фольксваген Груп Рус", которая представляет Audi на российском рынке. "Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 году", – уточнили в Росстандарте. Отмечается, что причиной отзыва стали проблемы с резьбовыми креплениями на передней оси.
Представители "Фольксваген Груп Рус" напомнят владельцам машин, попадающих под отзыв, о необходимости доставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонта. Клиенты компании также могут проверить, попадает ли их машина под отзыв, сравнив ее VIN-код с официальным перечнем на сайте Росстандарта.
Автомобили вернут владельцам после проверки резьбовых креплений и, при необходимости, замены детали ходовой части. Все работы будут бесплатными, добавили в ведомстве.
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