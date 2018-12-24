"АвтоВАЗ" планирует выпустить восемь новых моделей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Восемь новых моделей планирует выпустить "АвтоВАЗ" к 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Компания, входящая в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, также намеревается выпустить девять рестайлинговых машин.

В настоящее время "АвтоВАЗ" занимается выпуском моделей Lada Vesta, Lada Xray, Lada Largus, Lada 4х4. Завод также выпускает обновленную Lada Granta в нескольких комплектациях.

По полному циклу предприятие, производственные площадки которого находятся в Тольятти и Ижевске, выпускает автомобили под брендами LADA, Renault, Nissan и Datsun.

Ранее сообщалось, что продажи легковых машин в России выросли на 13%. При этом лидерство на отечественном рынке удерживает "АвтоВАЗ". Второе место по объему продаж заняла KIA. Третью строчку сохраняет Hyundai.