В Коммунарке появился умный перекресток

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Коммунарке на пересечении улиц Александры Монаховой и Сосенский Стан появился умный перекресток. Там в асфальтовое полотно вмонтированы датчики, которые взаимодействуют со светофорами, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Это значит, что светофоры могут самостоятельно переключаться в зависимости от дорожной обстановки в режиме реального времени. Раньше приходилось долго ждать, чтобы перейти дорогу", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что благодаря этому удалось не только сократить время ожидания для пешеходов, но и увеличить пропускную способность участка.

Ранее сообщалось, что на двух перекрестках на юго-востоке столицы при проезде тоннелей ввели умную систему для быстрого переключения светофоров. Она заработала на перекрестках между улицами Иловайской и Шоссейной, а также между Батайской и Курской. Уточняется, что система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет. Это происходит за счет встроенных в дорогу датчиков.

