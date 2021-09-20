В Москве провели технический запуск южного участка БКЛ

На БКЛ почти полностью готовы четыре станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская". На этом участке состоялся технический запуск поездов.

Завершается один из этапов реконструкции "Каховской", который позволит интегрировать ее в Большое кольцо. Там также появится новая пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.