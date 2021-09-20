Станция метро "Пролетарская" была временно закрыта по техническим причинам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро была закрыта по техническим причинам, поезда двигались без остановки, сообщает департамент транспорта Москвы.

"[В настоящее время] cтанция "Пролетарская" снова открыта и работает в обычном режиме. Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки", – говорится в сообщении.

По информации ТАСС, на станции произошло задымление в кабельном коллекторе. Позднее в МЧС заявили, что возгорания обнаружено не было.

Ранее движение на от "Юго-Западной" станции до "Университета" приостанавливали для проверки одного из составов. Причиной стало задымление в одном из вагонов поезда.

