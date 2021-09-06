На Сокольнической линии нет движения от "Юго-Западной" до "Университета"

В ведомстве уточнили, что в обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.
"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", – говорится в сообщении.
В Дептрансе также сообщили, что станцию "Проспект Вернадского" покинули все пассажиры, им ничего не угрожает.
"Сейчас она закрыта на вход. Поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки", – говорится в сообщении.
Москвичам рекомендовали пользоваться наземным транспортом.
Источник ТАСС рассказал, что причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне поезда. В данный момент возгорание ликвидировано.
"В пятом вагоне от головы состава произошло короткое замыкание электрического оборудования, что привело к задымлению. В настоящее время возгорание ликвидировано", – сказал он.
В Дептрансе пообещали, что движение будет возобновлено в течение 10-12 минут.
Ранее сообщалось, что в Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути. На данный момент движение поездов восстановлено.
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