На Сокольнической линии нет движения от "Юго-Западной" до "Университета"

На Сокольнической линии метро нет движения от "Юго-Западной" станции до "Университета" для проверки одного состава. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что в обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами.

"Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке", – говорится в сообщении.

В Дептрансе также сообщили, что станцию "Проспект Вернадского" покинули все пассажиры, им ничего не угрожает.

"Сейчас она закрыта на вход. Поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки", – говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали пользоваться наземным транспортом.

Источник ТАСС рассказал, что причиной задымления стало короткое замыкание в вагоне поезда. В данный момент возгорание ликвидировано.

"В пятом вагоне от головы состава произошло короткое замыкание электрического оборудования, что привело к задымлению. В настоящее время возгорание ликвидировано", – сказал он.

В Дептрансе пообещали, что движение будет возобновлено в течение 10-12 минут.

Ранее сообщалось, что в Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро поезда следовали с увеличенными интервалами из-за человека на пути. На данный момент движение поездов восстановлено.