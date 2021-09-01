На Таганско-Краснопресненской линии метро поезда следуют с увеличенными интервалами

Фото: телеграм-канал "Едем по Москве"

Поезда следуют с увеличенными интервалами на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, это связано с проведением проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение вводится в график.

Ранее сообщалось, что в Москве запустят скидочную акцию, по которой проезд на метро, МЦК и МЦД станет дешевле при оплате банковскими картами "Мир" и смартфонами. При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. Скидка в 20 рублей предусмотрена при оплате картой "Мир" через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay.