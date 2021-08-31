Пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку при оплате смартфоном или картой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве запустят скидочную акцию, по которой проезд на метро, МЦК и МЦД станет дешевле при оплате банковскими картами "Мир" и смартфонами, сообщается на портале мэра и правительства города.
"...уже в четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку. Теперь она распространится и на МЦД – можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.
По словам специалиста, в 2020 году банковскими картами оплатили более 52 миллионов проходов в метро, что обусловило повторение стимулирующей акции.
При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. Скидка в 20 рублей предусмотрена при оплате картой "Мир" через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. При этом сначала спишется полная стоимость проезда, а часть суммы вернется на карту через несколько минут.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте для жителей ТиНАО на 30%. С 1 сентября отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа.
Отмена зонирования позволит жителям ТиНАО экономить до 10 тыс рублей в год
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