Пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку при оплате смартфоном или картой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве запустят скидочную акцию, по которой проезд на метро, МЦК и МЦД станет дешевле при оплате банковскими картами "Мир" и смартфонами, сообщается на портале мэра и правительства города.

"...уже в четвертый раз проводим акцию, с помощью которой можно экономить от 10 до 20 рублей за каждую поездку. Теперь она распространится и на МЦД – можно оплачивать проезд в метро или на МЦК со скидкой, а затем бесплатно пересаживаться на МЦД и наоборот", – рассказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

По словам специалиста, в 2020 году банковскими картами оплатили более 52 миллионов проходов в метро, что обусловило повторение стимулирующей акции.

При оплате бесконтактной картой "Мир" любого банка поездка обойдется дешевле на 10 рублей. Скидка в 20 рублей предусмотрена при оплате картой "Мир" через приложения Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или SberPay. При этом сначала спишется полная стоимость проезда, а часть суммы вернется на карту через несколько минут.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте для жителей ТиНАО на 30%. С 1 сентября отменяется зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа.