Участники онлайн-голосования смогут положить баллы "Миллиона призов" на карту "Тройка"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Москвичи смогут потратить выигранные в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" баллы на пополнение карты "Тройка". Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, один балл равен одному рублю.
Выигрыш можно потратить на оплату проезда на городском транспорте по тарифу "Кошелек". Стать участниками розыгрыша смогут проголосовавшие онлайн на выборах с 17 по 19 сентября. Розыгрыш будет проводиться ежедневно с 18 до 20 сентября 2021 года.
Москвичи смогут выиграть однокомнатную квартиру, автомобиль или 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч призовых баллов, которые можно будет обменять в магазинах продуктов, товаров для дома, детских и спортивных товаров, а также в аптеках кафе и ресторанах.
Заявление на участие в онлайн-голосовании совершеннолетние москвичи должны подать до 23:59 13 сентября на mos.ru. Также это можно сделать при помощи приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Ранее в Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования. Среди голосующих на сентябрьских выборах разыграют 100 машин и 20 квартир. Число тех, кто решил сделать выбор онлайн, приближается к миллиону.
Москвичи станут участниками акции "Миллион призов" с машинами и квартирами
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