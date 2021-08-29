Нифантьев: онлайн-голосование удобный формат участия в выборах для лиц с ОВЗ

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Система электронного голосования на выборах доступна и понятна, она дает возможность людям с ограниченными возможностями голосовать, не выходя из дома, заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

По его словам, в период пандемии такая организация выборов является оптимальной.

"Для людей, которые маломобильны, это особенно актуально. Все, что необходимо – смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с доступом в интернет. Кроме того, возможность голосовать дистанционно минимизирует риски распространения коронавируса", – подчеркнул Нифантьев.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шмямина также отметила актуальность возможности онлайн-голосования в период пандемии.

"Это бесконтактный, а значит, максимально безопасный способ волеизъявления. Пока коллективный иммунитет к COVID-19 не сформировался, нужно избегать любой опасности, в том числе скопления людей на избирательных участках", – отметила она.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина подчеркнула, что такой способ голосования является оптимальным для граждан, которые находятся на карантине.

Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. В столице регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со 2 августа.

В городе стартовала акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе" для участников дистанционного голосования. Москвичи смогут получить бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперпризов – автомобилей или однокомнатных квартир. Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября.

