Москвичам ответят на вопросы про онлайн‑голосование на горячей линии

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Москвичи смогут задать вопросы про регистрацию на онлайн-голосование, которое пойдет с 17 по 19 сентября 2021 года, по телефону горячей линии +7 (495) 539-56-56.

Операторы колл-центра проконсультируют по вопросу подачи заявления, расскажут, что делать, если во время регистрации произошла ошибка или пришел отказ в регистрации.

Кроме того, о своих проблемах с регистрацией можно написать на электронную почту support-vybory@mos.ru. В письме нужно указать номер телефона или СНИЛС и подробно описать проблему.

Помощь в электронном голосовании также окажет чат-бот mos.ru. Пользователю необходимо кликнуть на значок в правом нижнем углу экрана и нажать на кнопку "Соединить с оператором". Дополнительно работает единая справочная служба правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Отмечается, что жители Москвы подали уже 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.

