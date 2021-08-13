Сотрудник Спецсвязи рассказал, почему сделал выбор в пользу онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Фельдъегерь ФГУП "Главный центр специальной связи" Сергей Данилов будет голосовать на сентябрьских выборах удаленно с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом он сообщил в эфире телеканала "Москва 24".

"Сейчас почти все происходит удаленно: от замены паспорта до оплаты коммунальных услуг. Поэтому электронное голосование не должно отличаться. Считаю это достойной альтернативой, так как людям, которые находятся вне дома, это удобно. Тем более спецсвязь доставляет секретную корреспонденцию, опасные грузы, в том числе и материалы для очного голосования в ЦИК, и постоянно находятся на маршруте", – заявил Сергей Данилов.

Он отметил, что зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании легко и быстро.

"Для меня важно участвовать в судьбе своей страны. А так как в данный момент я буду находиться в рейсе, я хочу, чтобы мой голос был учтен", – сообщил Сотрудник Спецсвязи.

Ранее стало известно, что сотрудники антарктической станции "Новолазаревская", являющиеся жителями Москвы, смогут проголосовать на сентябрьских выборах за полярным кругом с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Отмечается, что жители Москвы подали уже 500 тысяч заявлений на участие в голосовании на выборах в Госдуму посредством онлайн-формы.