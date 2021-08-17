Евгений Нифантьев: возможность проголосовать онлайн защитит граждан старшего возраста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек "Столички" Евгений Нифантьев заявил, что онлайн-голосование на выборах в Госдуму позволит гражданам старшего возраста не подвергать себя риску заражения коронавирусом при посещении избирательного участка.

"Этот формат позволяет максимально защитить граждан от рисков заражения на избирательном участке, чего особенно опасаются представители старшего поколения. И не напрасно. Оставаясь дома и на дачных участках, ограничивая себя в посещении общественных мест, они сводят риск заражения к минимуму", – отметил Нифантьев.

По его словам, еще в первую волну CОVID-19 многие люди старшего возраста быстро освоили цифровые ресурсы, в том числе портал госуслуг.

Нифантьев подчеркнул, что возможность проголосовать онлайн помогает полностью воспользоваться своим избирательным правом.

Ранее стало известно, что около 750 тысяч заявлений подали жители столицы для участия в дистанционном голосовании на выборах в сентябре.

Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября. В семи регионах – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе – можно будет проголосовать в онлайн-формате. В столице регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со 2 августа.

В городе стартовала акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе" для участников дистанционного голосования. Москвичи смогут получить бонусные баллы и принять участие в розыгрыше суперпризов – автомобилей или однокомнатных квартир. Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября.

