Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Единая платформа информирования пассажиров появится в столичном транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Сегодня 92% пассажиров оперативно узнают о главных событиях Московского транспорта – это на 37% больше, чем в 2015 году. Но мы хотим, чтобы о важных новостях знали все пользователи. Поэтому первыми в России и в мире создадим единую платформу информирования пассажиров", – говорится в сообщении.

В настоящее время контент на разных видах транспорта различен: его вид и содержание на экранах в автобусе и поезде метро отличаются.

"Мы сделаем контент одинаковым для всех видов транспорта", – сообщили в Дептрансе.

Уточняется, что пассажиры будут узнавать о важных событиях и чрезвычайных ситуациях быстрее. Помимо этого, определенный контент будут запускать для одной линии метро, конкретного автобуса или ряда маршрутов.

Ранее стало известно, что Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой. Исследование провела консалтинговая компания McKinsey.

В новом рейтинге Москва уступила лишь Сингапуру и Пекину. Всего авторы исследования изучили 25 городов, четыре из которых являются лидерами различных транспортных рейтингов, а 21 соответствует следующим критериям: обладает населением свыше 5 миллионов человек, развитой экономикой и имеет более 150 автомобилей на тысячу жителей.