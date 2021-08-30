Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Единая платформа информирования пассажиров появится в столичном транспорте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
"Сегодня 92% пассажиров оперативно узнают о главных событиях Московского транспорта – это на 37% больше, чем в 2015 году. Но мы хотим, чтобы о важных новостях знали все пользователи. Поэтому первыми в России и в мире создадим единую платформу информирования пассажиров", – говорится в сообщении.
В настоящее время контент на разных видах транспорта различен: его вид и содержание на экранах в автобусе и поезде метро отличаются.
"Мы сделаем контент одинаковым для всех видов транспорта", – сообщили в Дептрансе.
Уточняется, что пассажиры будут узнавать о важных событиях и чрезвычайных ситуациях быстрее. Помимо этого, определенный контент будут запускать для одной линии метро, конкретного автобуса или ряда маршрутов.
Ранее стало известно, что Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой. Исследование провела консалтинговая компания McKinsey.
В новом рейтинге Москва уступила лишь Сингапуру и Пекину. Всего авторы исследования изучили 25 городов, четыре из которых являются лидерами различных транспортных рейтингов, а 21 соответствует следующим критериям: обладает населением свыше 5 миллионов человек, развитой экономикой и имеет более 150 автомобилей на тысячу жителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: