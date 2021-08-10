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Технологии

18:29

Приложение "Парковки Москвы" синхронизируют с календарем смартфона

транспорт парковки технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенью 2021 года приложение "Парковки Москвы" будет синхронизировано с календарем смартфона. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"Теперь календарь сможет напоминать, когда надо продлить резидентное разрешение или абонемент", – говорится в сообщении ведомства.

Пользователю будет предложено отметить в календаре день окончания действия абонемента на уличные парковки или оплаты круглосуточного разрешения, приобретенного в приложении. Напоминание можно добавить на любую удобную дату, например, за неделю до истечения срока.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время жители столицы смогут воспользоваться интерактивным меню, где будут указаны все универсальные транспортные приложения: "Московский транспорт", "Помощник Москвы", "Велобайк", "Аэроэкспресс", "Метро Москвы".

Ранее сообщалось, что мобильный оператор Tele2 совместно с компанией "Мобильные решения" представил москвичам умный девайс "Смарт Паркинг". Новый гаджет автоматически вводит номер парковки, а также завершает парковочную сессию.

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