Умный девайс для оплаты парковок появился в Москве

19:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мобильный оператор Tele2 совместно с компанией "Мобильные решения" представил новый умный гаджет "Смарт Паркинг" для столичных водителей. С его помощью автовладельцам не придется вводить номер парковки и вручную указывать завершение парковочной сессии – девайс делает это автоматически.
"У жителей Москвы появилась возможность оплачивать городскую парковку при помощи гаджета "Смарт Паркинг" от Tele2 и компании "Мобильные решения". В основе работы устройства – математические алгоритмы. Когда водитель остановится в зоне парковки, "Смарт Паркинг" самостоятельно определит тариф и оплатит стоянку, а когда автовладелец решит уехать – остановит парковочную сессию", – говорится в сообщении.
Устройство автоматически оплатит парковку и вернет на счет деньги за неиспользованные минуты парковки, причем обо всех действиях водитель получит уведомления по SMS. "Смарт Паркинг" представляет собой небольшой девайс весом 200 граммов с аккумулятором и предустановленной SIM-картой и заряжается от прикуривателя.
В Tele2 в будущем планируют расширить функционал девайса услугой "Автоконсьерж", с помощью которой водители в дороге смогут получить консультацию эксперта, попросить подвезти бензин, произвести замену колеса или вызвать бесплатный эвакуатор.
Ранее оператор Tele2 с помощью технологий big data проанализировал поведение болельщиков на чемпионате Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что за 7 матчей, которые прошли в Северной столице, болельщики скачали на стадионе "Газпром Арена" почти 6,3 Тб интернета – на 66% больше, чем во время матчей чемпионата мира в 2018 году.
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