Крупные российские банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay – СМИ

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Несколько крупных российских банков подключили карты "Мир" к Apple Pay с 20 июля. Об этом со ссылкой на источники и представителей финансовых организаций сообщает РБК.

Уточняется, что подключение подтвердили в Росбанке и банке "Открытие". Также известно о доступности сервиса для карт "Мир" от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка.

Отмечается, что подключение карты "Мир" к Apple Pay станет доступно уже осенью этого года.

О том, что банки получат возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay, стало известно в конце апреля.

В начале июня Москва и платежная система "Мир" подписали новое соглашение о сотрудничестве. В рамках договора предусматривается развитие информационно-платежных услуг при оплате проезда картой, создание и развитие единой мобильной платформы MaaS, а также развитие билетной системы благодаря внедрению виртуального носителя транспортной карты "Тройка".

Кроме того, в договоре говорится о развитии систем безналичной оплаты интермодальных и мультимодальных перевозок, времени парковки и проезда по платным автомобильным дорогам с помощью платежной карты "Мир".