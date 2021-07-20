Крупные российские банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay – СМИ

03:54
Фото: depositphotos/Amaviael
Несколько крупных российских банков подключили карты "Мир" к Apple Pay с 20 июля. Об этом со ссылкой на источники и представителей финансовых организаций сообщает РБК.
Уточняется, что подключение подтвердили в Росбанке и банке "Открытие". Также известно о доступности сервиса для карт "Мир" от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка.
Отмечается, что подключение карты "Мир" к Apple Pay станет доступно уже осенью этого года.
О том, что банки получат возможность добавлять карты "Мир" в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay, стало известно в конце апреля.
В начале июня Москва и платежная система "Мир" подписали новое соглашение о сотрудничестве. В рамках договора предусматривается развитие информационно-платежных услуг при оплате проезда картой, создание и развитие единой мобильной платформы MaaS, а также развитие билетной системы благодаря внедрению виртуального носителя транспортной карты "Тройка".
Кроме того, в договоре говорится о развитии систем безналичной оплаты интермодальных и мультимодальных перевозок, времени парковки и проезда по платным автомобильным дорогам с помощью платежной карты "Мир".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: