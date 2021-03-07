Названы критерии выбора банковских карт у россиян

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Специалисты определили главные критерии, на которые россияне обращают в внимание при выборе банковских карт.
В исследовании Россельхозбанка говорится, что в этот перечень вошли – бесплатное обслуживание, начисление процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии, сообщает РИА Новости.
"Самым популярным условием, которое выбрали почти 77% респондентов, стало бесплатное обслуживание", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в опросе приняли участие более 5,3 тысячи человек во всех регионах страны.
"Также в качестве ключевого критерия при выборе карточного продукта были названы бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков – 58% и начисление процентов на остаток средств – 57%", – отмечают эксперты.
Получение специальных предложений в магазинах-партнерах банка и накопление миль в авиакомпаниях стали наименее популярными критериями при выборе карт.
По мнению директора центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елены Батуровой, пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на отношение россиян к банковским картам, сделав менее востребованными бонусы и привилегии, связанные с развлечениями и стилем жизни.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмана россиян с помощью перевода средств на банковскую карту.
Злоумышленники якобы по ошибке начисляют средства человеку, затем звонят ему, убеждают, что ошиблись при вводе реквизитов, и просят перечислить средства по другим реквизитам – на счет лица, которому они изначально предназначались.
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