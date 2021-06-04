Москва и платежная система "Мир" подписали новое соглашение о сотрудничестве

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Сергей Собянин и гендиректор АО "Национальная система платежных карт" (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев заключили соглашение о сотрудничестве по развитию услуг при безналичной оплате проезда в транспорте Москвы. Мероприятие состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Стало известно, что в рамках договора предусматривается сотрудничество по таким направлениям, как развитие информационно-платежных услуг при оплате проезда картой, создание и развитие единой мобильной платформы MaaS, а также развитие билетной системы благодаря внедрению виртуального носителя транспортной карты "Тройка".

Кроме того, в договоре говорится о развитии систем безналичной оплаты интермодальных и мультимодальных перевозок, времени парковки и проезда по платным автомобильным дорогам с помощью платежной карты "Мир".

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин и гендиректор АО "Главстрой" Андрей Васильев подписали договор о комплексном развитии территории промзоны Кунцево.