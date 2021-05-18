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Культура

18 мая, 17:56

Как в столице отметят Дни Карелии и Коми

культура пресс-конференция

18 мая в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "О предстоящих Днях республики Карелия и Днях республики Коми в Москве".

О национальном колорите республик, их территориях, а также о программе праздничных мероприятий в Москве говорили:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • исполняющий обязанности постоянного представителя республики Коми при президенте Российской Федерации Елена Васильева;
  • исполняющий обязанности министра культуры, туризма и архивного дела республики Коми Константин Баранов;
  • заместитель главы Республики Карелия, руководитель администрации главы республики Карелия Татьяна Игнатьева.

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