Как в столице отметят Дни Карелии и Коми

18 мая в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция "О предстоящих Днях республики Карелия и Днях республики Коми в Москве".
О национальном колорите республик, их территориях, а также о программе праздничных мероприятий в Москве говорили:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- исполняющий обязанности постоянного представителя республики Коми при президенте Российской Федерации Елена Васильева;
- исполняющий обязанности министра культуры, туризма и архивного дела республики Коми Константин Баранов;
- заместитель главы Республики Карелия, руководитель администрации главы республики Карелия Татьяна Игнатьева.