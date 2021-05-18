"Звезды советского экрана": фильм "Человек ниоткуда"

В мае 1961 года киноманы взахлеб спорили о новом фильме Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда". Но, вопреки ожиданиям, триумфа не случилось. Газеты наперебой печатали гневные письма критиков, разносивших картину в пух и прах.

В защиту комедии Рязанова выступил журнал "Советский экран". "Берегите комиков" – так назывался посвященный фильму разворот в свежем номере. Почему Игорь Ильинский отказался от роли в фильме "Человек ниоткуда"? Кто учил Сергея Юрского трюкам? И почему Юрий Яковлев жаловался на Эльдара Рязанова руководству Мосфильма? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".