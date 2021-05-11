В центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ вернули знаменитый фотопортрет Гагарина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В подкупольную часть павильона № 34 на ВДНХ вернули знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в павильоне "Космос" после реставрации открыли центр "Космонавтика и авиация", который является крупнейшим космическим музеем страны.

"В год 60-летия полета Юрия Алексеевича на историческое место вернулось панно с его портретом. История ВДНХ возрождается шаг за шагом, изначальный облик и былая красота архитектурных памятников комплекса восстанавливаются", – сказала заммэра.

Снимок Гагарина был представлен на главной выставке страны с 1983 года до середины 2010-х годов. Затем его демонтировали.

Ранее в Москве наградили победителей Космического диктанта. Церемония, как и сам тест, прошла на ВДНХ в центре "Космонавтика и авиация". Проверить свои знания о космосе решились 210 человек.