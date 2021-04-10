Более 100 человек написали "Тотальный диктант" на объектах Мосгортранса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 100 человек написали "Тотальный диктант" на объектах ГУП "Мосгортранс". Об этом рассказала генеральный директор предприятия Юлия Темникова.

Она уточнила, что площадками стали Северный речной вокзал, Центральный автовокзал и даже электробус.

"Мы счастливы быть не только транспортным предприятием, но и культурной площадкой. Ведь сегодня здесь проходит "Тотальный диктант", это всемирно известное мероприятие", – сказала Темникова.

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция для всех желающих. Ее участники могут проверить грамотность, а также знание русского и английского языков.

В 2021 году автором текста "Тотального диктанта" стал известный писатель Дмитрий Глуховский.