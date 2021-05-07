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Культура

19:38

Manizha выпустила клип на песню, написанную 11 лет назад

культура

youtube.com/Manizha

Певица Manizha, которая представит Россию на "Евровидении", выпустила видеоклип на песню "Держи меня, земля", написанную 11 лет назад.

"Одиннадцать лет я не могла выпустить эту песню. Она связана с уходом очень близкого человека. Я исполняла ее всего пару раз, наверное, на сольных концертах, потому что редко могла допеть до конца – в горле застревал огромный ком. Но сейчас она мне дает мне необходимый ресурс и силу", – рассказала певица.

Клип снят одним кадром – без монтажа и ретуши. Исполнительница отметила, что всем участникам записи удалось погрузиться в единое состояние, чего редко удается добиться.

Ранее сообщалось, что текст трека певицы Manizha "Русская женщина" номинирован на премию Eurostory Award. В прошлый раз награду за лучший текст получили украинские музыканты.

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