Текст трека певицы Manizha "Русская женщина" номинирован на премию Eurostory Award

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Текст песни исполнительницы Manizha (Манижа Сангин) "Русская женщина", с которой она поедет на "Евровидение" представлять Россию, номинирован на премию Eurostory Award. Об этом сообщает News.ru.

"Чтобы подчеркнуть искусство написания текстов песен, в пятый раз организовывается конкурс Eurostory Best Lyrics Award", – говорится в сообщении организаторов песенного конкурса.

Отмечается, что на эту награду претендуют пять лучших, как уточняется, текстов треков для "Евровидения". В прошлый раз награду за лучший текст получили музыканты с Украины.

Ранее Manizha пояснила, что саркастичная лирика песни вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у нее до сих пор нет детей. Она также добавила, что в тексте есть намеки и на более глубокие переживания.

"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.

