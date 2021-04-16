Текст трека певицы Manizha "Русская женщина" номинирован на премию Eurostory Award

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Текст песни исполнительницы Manizha (Манижа Сангин) "Русская женщина", с которой она поедет на "Евровидение" представлять Россию, номинирован на премию Eurostory Award. Об этом сообщает News.ru.
"Чтобы подчеркнуть искусство написания текстов песен, в пятый раз организовывается конкурс Eurostory Best Lyrics Award", – говорится в сообщении организаторов песенного конкурса.
Отмечается, что на эту награду претендуют пять лучших, как уточняется, текстов треков для "Евровидения". В прошлый раз награду за лучший текст получили музыканты с Украины.
Ранее Manizha пояснила, что саркастичная лирика песни вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у нее до сих пор нет детей. Она также добавила, что в тексте есть намеки и на более глубокие переживания.
"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.
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