В Госдуме пожелали удачи Manizha и призвали отказаться от участия в "Евровидении"

Певица Манижа Сангин, которая выступает под псевдонимом Manizha, представит Россию на "Евровидении-2021". Она исполнит песню Russian Woman, повествующую, как утверждает сама артистка, о трансформации самоощущения женщины. Разбираемся, может ли певица претендовать на победу в европейском музыкальном конкурсе.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Великая возможность поговорить с миром"

За право выступить на "Евровидении-2021" Manizha соревновалась с группами #2Маши и Therr Maitz. В итоге песню Russian Woman поддержали 39,7% телезрителей Первого канала. Второе место занял дуэт #2Маши (35,7%), а третье – Therr Maitz с 24,6% голосов.





Manizha певица Я просто хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю! Я сделаю все как надо, честно.

Говоря о смысле своей песни, Manizha объяснила, что хотела рассказать о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Артистка придумала ее еще 8 марта 2020 года на гастролях, но исполнила только сейчас.

По словам певицы, российская женщина "прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос". Кроме того, она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя, добавила Manizha.





Manizha певица Для меня участие в "Евровидении" – это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей.

Маниже Сангин 29 лет. Она известна как независимый музыкант, режиссер клипов и общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия. С 2020 года является первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России. Победительница российских и международных конкурсов и фестивалей.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом "Евровидение" было отменено. Тогда от России должна была выступить группа Little Big с песней Uno. В отборе на конкурс 2021 года они решили не участвовать, об этом заявил лидер коллектива Илья Прусикин.

Проведение "Евровидения-2021" намечено на 18–22 мая в нидерландском Роттердаме. Организаторы будут пристально следить за соблюдением мер профилактики распространения коронавируса. Участники должны держать безопасное расстояние и сдавать тесты на COVID-19. Кроме того, исполнителям рекомендовано пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.

Россия за всю историю на "Евровидении" побеждала лишь раз: первое место в 2008 году взял Дима Билан с песней Believe.



"Нужно отказаться от участия"?

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с Москвой 24 отметил, что, на его взгляд, среди трех представленных вариантов победившая песня – самая сильная.

"Это был выбор без особого выбора. Конечно, среди трех артистов Manizha выступила с композицией, в которой больше драйва, она интереснее, более подходящая для конкурса. Поэтому из представленных вариантов она самый яркий", – сказал Бабичев.

При этом музыкальный критик подчеркнул, что у группы Little Big, скорее всего, было бы больше шансов на победу в "Евровидении".

"Возможно, в этом году у них нет подходящей песни. А сталкиваться с постоянным сравнением с Uno им, наверное, не хотелось. И был бы хейт в любом случае, они из героев превратились бы в антигероев. На самом деле, не участвовав в конкурсе "Евровидение", они в итоге стали победителями в этой ситуации. И просто захотели перелистнуть эту страницу и уйти непобежденными", – считает собеседник Москвы 24.





Евгений Бабичев музыкальный критик В прошлом году я говорил, что если Little Big и не победит на "Евровидении", то это точно будет место в тройке. Про Manizha, к сожалению, я не могу так сказать. Здесь будет, скорее всего, место в десятке.

Среди факторов не в пользу Manizha Бабичев отметил, что считает очень спорным решение спеть песню на конкурсе на русском языке. По мнению эксперта, европейские слушатели просто не поймут посыл композиции.

"Нельзя не брать во внимание и политизированность нынешнего конкурса. Песня "Русская женщина" в таких условиях будет, мягко говоря, не к месту. Если зрители еще и проголосуют, то жюри может ее заблокировать запросто", – комментирует Бабичев.

Не добавляет шансов исполнительнице и факт, что некоторые россияне ее начали критиковать еще до старта конкурса, продолжает музыкальный критик.

"Кто-то обвиняет в феминизме, кто-то предлагает заменить представителя от нашей страны, пока еще не поздно. Во-первых, уже поздно. А во-вторых, если мы сами так относимся к нашей певице, то чего мы можем требовать от европейских слушателей? Раз отправили, значит, кто-то за нее проголосовал, и это тоже надо учитывать", – резюмировал Бабичев.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с Москвой 24 заявила, что России нужно вообще отказаться от участия в "Евровидении".





Елена Драпеко депутат Госдумы Считаю, что "Евровидение" – это формат, в котором мы не должны принимать участие. Во-первых, оно политизировано. Во-вторых, после победы "бородатой девушки" конкурс "Евровидение" стал антикультурным мероприятием.

"При этом я желаю всяческих побед певице, которая поедет от нас туда выступать. Буду за нее переживать. Но, честно говоря, я именно к этому конкурсу отношусь неважно", – сказала депутат.

В разговоре она вспомнила скандал, который случился на "Евровидении" после победы в 2016 году украинской исполнительницы Джамалы. Певица представила композицию "1944" о депортации крымских татар, которая из-за политического подтекста вызвала широкий общественный резонанс.

По словам депутата, тогда Джамала "не должна была победить ни по вокальным, ни по творческим моментам". Поэтому парламентарий считает "Евровидение" необъективным конкурсом. Претендент от России Сергей Лазарев, который в 2016 году стал лидером зрительского голосования, после выставления оценок жюри в итоге занял только третье место.