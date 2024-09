Сергей Лазарев занял третье место на "Евровидении"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Певец Сергей Лазарев занял третье место на музыкальном конкурсе "Евровидение", финал которого состоялся в Стокгольме.

Победительницей этого года стала Джамала из Украины, победу ей обеспечила композиция "1944". На втором месте – Dami Im из Австралии с песней Sound of Silence.

Сергей Лазарев исполнил песню You are the only one. Над ней работали лучшие авторы и продюсеры мирового уровня: Димитрис Контопулос, Джон Баллард и Ральф Чарли. В эту команду также входил Филипп Киркоров.

"Евровидение" – один из самых престижных песенных конкурсов, проходит в прямом эфире. Существует с 1956 года.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=w7hRZS-nLhY]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: Сергей Лазарев