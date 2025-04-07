Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения бюджета города за 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения бюджета столицы за прошлый год. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента Елену Зяббарову.

"Фактические доходы бюджета города в 2024 году более чем на 18% превысили показатели, утвержденные в законе о бюджете. Всего в столичную казну поступило 5 триллионов 170 миллиардов рублей. Объем расходов составил более 5 триллионов 193 миллиардов рублей", – отметила она.

По ее словам, бюджет был исполнен с нехваткой около 23 миллиардов рублей, или 0,4% от общего объема доходов Москвы. Такой показатель Зяббарова назвала низким, подчеркнув, что он показывает устойчивость городских финансов и наличие собственных ресурсов.

Также, как указала глава департамента, во время исполнения столичного бюджета была обеспечена сбалансированность всех показателей.

Согласно итогам, в структуре доходной части бюджета Москвы налоговые доходы заняли 87%. В прошлом году их объем составил 4,4 триллиона рублей, что почти на 20% больше года ранее. Основные доходы город получил от НДФЛ. При этом рост неналоговых доходов оценивается в 1,5 раза (более 588 миллиардов рублей).

Департамент объяснил, что доходы столицы формируются благодаря предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям. Вместе с тем за прошлый год выросла роль информационно-коммуникационного сектора в экономике. С 2021 года доля отрасли в доходной части бюджета города возросла с 5,5 до 7%.

Кроме того, в Москву поступило 363 миллиона рублей от организаций. В прошлом году также почти 93% расходов бюджета было выделено на реализацию мероприятий 13 городских госпрограмм.

Между тем итоги прошлого года показали, что Москва сохранила свою позицию в высшей группе регионов в рейтинге оценки влияния правовых актов на экономику субъекта.

В 2024-м в столице обновили методологию проведения оценки, что позволило увеличить число проходящих экспертизу нормативных актов, сократить сроки проведения и повысить эффективность оценочных процедур.

