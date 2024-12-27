Москва вошла в лидеры рейтинга качества оценки влияния правовых актов на экономику

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По итогам 2024 года Москва сохранила свою позицию в высшей группе регионов в рейтинге оценки влияния правовых актов на экономику субъекта РФ, сообщает департамент экономической политики и развития города. Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития России.

В прошлом году в столице обновили методологию проведения оценки, что позволило увеличить число проходящих экспертизу нормативных актов, сократить сроки проведения и повысить эффективность оценочных процедур. Это позволило Москве в 2023 году войти в высшую группу рейтинга, а в 2024 году – подтвердить свою лидирующую позицию по этому направлению.

За два года в столице провели оценку 127 правовых актов, учли свыше 270 предложений бизнеса и экспертов. За счет отмены избыточных или устаревших требований, а также сокращения перечня документов, требуемых для предоставления услуг, столичный бизнес смог сэкономить за два года около 800 миллионов рублей.

Минэкономразвития каждый год анализирует работу регионов по проведению процедур оценки влияния региональных правовых актов на экономику. При расчете рейтинга учитывается более 20 показателей, в том числе: количество оцениваемых правовых актов, доля учтенных предложений бизнеса, содержание в экспертных заключениях расчетов выгод и издержек от правового регулирования.

Ранее Москва заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира". Рейтинг был подготовлен исследователями консалтинговой компании ЦНП и экспертами в сфере урбанистики на основе оценки 10 мегаполисов стран, которые находятся в списке крупнейших экономик мира.

Города оценивались по доступности 25 видов услуг. Так, российская столица заняла первое по доступности услуг: медицина, ЖКХ, коммуникации (сотовая связь и интернет). Также Москва вошла в первую тройку по доступности услуг транспорта, сферы образования, спорта, культуры и развлечений.

Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Президент отметил, что столица постоянно развивается и может по праву считаться привлекательным местом для инвестиций в совершенно разных областях.