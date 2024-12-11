11 декабря, 18:40Политика
Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Москва – это один из лучших мегаполисов мира, городу есть что показать, и это привлекательное место для инвестиций. Об этом заявил Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
"Показывая это, есть возможность приглашать наших партнеров и друзей для работы в Москве", – сказал российский лидер.
Президент отметил, что столица постоянно развивается, благодаря чему может по праву считаться привлекательным местом для инвестиций в совершенно разных областях, например в высоких технологиях, промышленности или науки и образования.
Недавно Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни. Так, исходя из исследования аналитиков, в столице самое доступное собственное и арендуемое жилье, также она лидирует по уровню разных видов досуга и общественного транспорта и по доступности высшего образования и здравоохранения.
Кроме того, мегаполис сохраняет свой статус одного из самых популярных туристических городов РФ. За первые 6 месяцев 2024 года столица приняла 12,2 миллиона гостей, что на 6% больше аналогичного периода 2019 года, еще до коронавируса.
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