Сергей Собянин: 15 проектов Москвы отмечены национальной премией Рунета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

15 проектов правительства Москвы в 2024 году стали лауреатами престижной национальной премии Рунета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, награды в различных номинациях получили мобильное приложение "Мой id", московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы на портале investmoscow.ru и городской департамент по конкурентной политике, Московский инновационный кластер и особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва", платформа "МосМедИИ", городская программа лояльности "Миллион призов", а также киноплатформа "Москино".

Лауретами премии стали проект "Лето в Москве", экскурсия по "МетаВДНХ", AR-объекты в приложении "Узнай Москву", форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", специальный проект "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета", размещенный в павильоне "Умный город" на ВДНХ, а также проект дептранса Москвы – карта "Тройка" к 30-летию Рунета.

В номинации "Цифровая экономика" награду в виде статуэтки получила система дистанционного электронного голосования, а дипломом было награждено мобильное приложение "Мой id". Система дистанционного электронного голосования позволяет москвичам с комфортом делать свой выбор дистанционно или с помощью терминалов на избирательном участке. Благодаря системе, участие в выборах стало максимально удобным и простым для миллионов людей, которые могут отдать свой голос онлайн из любой точки России, с любого устройства и в любое время. Сегодня ДЭГ стала целой экосистемой, в которую входят сервисы для избирателей, специальное оборудование на участках и цифровые инструменты для наблюдения за процессом выборов. С ее помощью на выборах президента РФ проголосовали более 3,6 миллиона человек, а сама система справилась с беспрецедентной нагрузкой и отразила свыше 4,6 миллиона кибератак.

В номинации "Экономика и бизнес" награда была присуждена департаменту по конкурентной политике, а дипломом была награждена инвестиционная карта.

В задачи департамента входит развитие и стимулирование конкуренции с созданием понятных и прозрачных правил проведения торгов. Ведомство также отвечает за систему планирования закупок, организацию аукционов, открытость и гласность торгов, а также формирует контрактную систему закупок товаров, работ и услуг в Москве. В этом году департаменту исполняется 20 лет, все эти годы ведомство активно продвигает цифровизацию бизнес-процессов. Так, инвестиционная карта на портале investmoscow.ru позволяет найти актуальные лоты, представленные на городских торгах, а также площадки для создания и развития производств в столице.

Спецдипломы в номинации "Здоровье и отдых" получили приложение "Мой id" и важный проект этого года в сфере здравоохранения – платформа "МосМедИИ".

Приложение "Мой id" дает горожанам возможность в любое время просматривать сведения личных документов и документов своих детей, а также использовать цифровые версии некоторых из них для получения городских услуг. Число пользователей приложения за чуть больше года превысило 200 тысяч человек. В приложении сейчас доступно 14 документов и сервисов.

А в рамках проекта по реализации платформы "МосМедИИ", Москва открыла доступ к лучшим сервисам ИИ на базе технологий компьютерного зрения для всех медучреждений регионов России. К платформе уже подключились 20 регионов РФ. Сервис выступает как дополнительный инструмент для врача-рентгенолога, помогая выявлять признаки патологий на компьютерных и магнитно-резонансных томограммах, рентгенограммах, маммограммах и флюорограммах, формируя предварительное заключение и маркируя области возможных заболеваний. За качеством работы ИИ следят специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины.

Лауреатами премии в категории "Наука, технологии и инновации"стали сразу два проекта – особая экономическая зона "Технополис Москва" и Московский инновационный кластер.

ОЭЗ "Технополис Москва" – это одна из ведущих площадок для развития высокотехнологичных производств и инновационных решений в России. Одной из главных стратегически важных отраслей для импортозамещения является микроэлектроника, которая в ОЭЗ представлена 40 предприятиями-резидентами.

А Московский инновационный кластер создан с целью кооперации крупных корпораций, технологического бизнеса, научных организаций, институтов развития и органов власти. В его состав входят более 40 тысяч компаний из Москвы и других регионов России. На платформе i.moscow представлены 24 сервиса для поддержки инноваций на всех этапах разработки и внедрения. Платформа предоставляет уникальные возможности для поиска новых клиентов, партнеров и инвесторов, а также содержит актуальную информацию о финансовых мерах поддержки города, включая гранты, субсидии и программы льготного кредитования.

В номинации "Социальные проекты и благотворительность" статуэтку получил форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", а спецдиплом – благотворительная акция городской программы лояльности "Миллион призов".

Форум-фестиваль был задуман и организован как масштабный диалог с жителями и гостями Москвы о будущем города. Он проходил с 1 августа по 8 сентября 2024 года и представил москвичам и туристам главные инновации во всех сферах жизни столицы. В рамках форума-фестиваля прошли тысячи познавательных, развлекательных, спортивных, культурных и других интересных событий, работало более 30 площадок, где провели 35 тысяч различных мероприятий.

А сайт программы "Миллион призов" предоставил москвичам возможность обменивать баллы на товары и услуги более 400 партнеров-организаций, а также направлять средства на благотворительность. Городские баллы начисляются за активное участие в электронных проектах Правительства Москвы, а пожертвовать на благотворительность можно с помощью более чем 120 благотворительных фондов и общественных организаций. В программе сейчас участвуют более пяти миллионов человек, а на благотворительность направлено свыше 610 миллионов рублей.

В категории "Культурные проекты в Сети" лауреатом премии стала киноплатформа "Москино", а спецдиплом был выдан проекту "Лето в Москве".

Киноплатформа "Москино" – это уникальный цифровой сервис для кино-, теле- и видеосъемок на территории Москвы, не имеющий аналогов в мире. С его помощью кинопроизводителям предоставляется доступ к инфраструктуре города, крупнейшим киностудиям, реквизиту, костюмам и мерам поддержки.

Проект "Лето в Москве" стал новым форматом сезонных фестивалей, и прошел летом 2024 года. Он продлился 100 дней, за это время проект собрал 10,5 миллиона гостей. Разнообразные события проходили на 600 площадках, создавая новые места притяжения во всех районах Москвы.

Проекты Москвы в виртуальной реальности – геймифицированная экскурсия по "МетаВДНХ" с Ваней Дмитриенко и AR-объекты в приложении "Узнай Москву" были награждены спецдипломами в номинации "Подкасты и цифровой контент".

Метавселенная ВДНХ – это уникальный интерактивный образовательный проект, который представляет собой виртуальную копию главной выставки страны. Копию создали на основе 3D-модели из цифрового двойника Москвы, в которую с применением технологий игровой индустрии добавлены мельчайшие детали зданий. Экскурсоводом и проводником в мир "МетаВДНХ" стал цифровой двойник популярного российского исполнителя Вани Дмитриенко.

AR-объекты в приложении "Узнай Москву" – проект, который позволяет по-новому взглянуть на столицу и ее достопримечательности. Благодаря технологиям дополненной реальности у горожан и гостей города появилась возможность представить, как выглядели бы в современной застройке утраченные исторические объекты, такие как Сухарева башня, Красные ворота, дворцы Екатерины II и Александра I в музее-заповеднике "Коломенское". Пользователи также смогут увидеть восьмую сталинскую высотку, проект которой так и не воплотили в жизнь. Это приложение помогает осознать уникальность историко-культурного и эстетического потенциала объектов культурного наследия города.

В специальной номинации "30 лет домену. Ru" статуэткой был отмечен специальный проект "Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета", а спецдипломом – проект столичного Департамента транспорта карта "Тройка" к 30-летию Рунета.

В состав проекта вошли мультимедийная выставка в павильоне "Умный город", специальная экспозиция на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", а также образовательный онлайн-спецпроект об истории развития ИТ-проектов столицы.

Ранее стало известно, что проект телеканала Москва 24 "Сортировочная" стал лауреатом "Премии Рунета – 2024". Ведущий проекта Жора Каваносян рассказал, что "Сортировочная" посвящена проблемам экологии и призывает граждан к осознанному потреблению. Он напомнил, что в РФ сейчас реализуется нацпроект "Экология", проводится масштабная реформа по обращению с отходами.

"Сортировочная" приучает россиян бережно относиться к экологии и сортировать мусор. Проект рассказывает о том, что каждый может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Выпуски программы в этом году смотрели более 24,5 миллиона раз.