Фото: АО "Москва Медиа"

Проект телеканала Москва 24 "Сортировочная" стал лауреатом "Премии Рунета – 2024" в номинации "СМИ и массовые коммуникации".

Торжественная 21-я церемония награждения, посвященная 30-летию Рунета, состоялась 9 декабря. В ходе нее были отмечены проекты, которые сделали свой вклад в развитие российского интернета. Экспертный совет выбрал из более 600 присланных работ топ-10.

Ведущий проекта Жора Каваносян рассказал, что "Сортировочная" посвящена проблемам экологии и призывает граждан к осознанному потреблению. Он напомнил, что в РФ сейчас реализуется нацпроект "Экология", проводится масштабная реформа по обращению с отходами.

"Особенно заметны позитивные изменения экологической ситуации в Москве. В этом году столица вошла в топ-5 городов мира в рейтинге по успешному противодействию изменениям климата", – сказал Каваносян.

На этом фоне возрастает важность экопросвещения, отметил ведущий. Работа в этом направлении нужна, чтобы общество, бизнес и государство вместе придерживались единого подхода к сохранению экологии, объяснил он. Проект "Сортировочная" ориентирован на всех, и его успехи станут достижением всего народа, подчеркнул Каваносян.

Ведущий поблагодарил всех участников проекта, которые работают на благо окружающей среды, и холдинг "Москва Медиа" за идею и возможности реализовывать проект.

"Сортировочная" приучает россиян бережно относиться к экологии и сортировать мусор. Проект рассказывает о том, что каждый может внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Выпуски программы в этом году смотрели более 24,5 миллиона раз.

"Я хочу выразить благодарность жюри за их выбор проекта "Сортировочная", очень своевременный и нужный. "Сортировочная" – это проект не просто про экологию, он помогает формированию нового общества осознанных, внимательных и бережливых людей", – отметила, в свою очередь, заместитель главного редактора объединенной редакции Марина Сезина.

Заместитель главреда сказала, что участники проекта думают о будущем, о качестве воздуха и воды, они призывают граждан отказаться от бездумного потребления, добавила заместитель главреда. Она также выразила благодарность всей команде "Сортировочной" за их деятельность.

Ассоциация электронных коммуникаций выступает организатором "Премии Рунета". Поддержку обеспечивают Минцифры РФ и президентский фонд культурных инициатив.

Между тем жители столицы могут сдать ненужные вещи в специальные контейнеры, установленные в городе в рамках проекта "Экоточки Москвы", рассказала ранее руководитель отдела экоцентра "Битцевский лес" департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Чижова.

Городские экоцентры периодически устраивают акции по сортировке отходов, организуют занятия, мастер-классы, викторины и познавательные лекции. Специалисты учат вторично использовать, казалось бы, ненужные вещи. В занятиях всегда могут поучаствовать все желающие, независимо от возраста.

